Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане

Мария Емец, Украинская правдаСуббота, 17 мая 2025, 18:28
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
Папа Римский Лев XIV/Getty Images

Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на первой инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва XIV, которая состоится в Ватикане в воскресенье, 18 мая.

Источники: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на представителей Святого Престола

Подробности: Уточняется, что Зеленский будет среди мировых лидеров, приглашённых на церемонию. В Ватикане уже подтвердили его приезд.

Реклама:

Это будет первое участие Зеленского в международном религиозном мероприятии после недавней волны дипломатических контактов, связанных с мирными инициативами.

Владимир Зеленский также сообщил, что, вероятно, в тот же день состоится его первая встреча с Папой Львом.

В Ватикан уже прибыл также госсекретарь США Марко Рубио.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

ЗеленскийПапа Римский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
ВидеоВ двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
Целая семья убита в маршрутке в Сумской области - Зеленский
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
Все новости...
Зеленский
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
Более половины украинцев считают визит Зеленского в Турцию успешным - социология
В Кремле назвали "возможной" встречу Зеленского и Путина
Последние новости
19:14
ВидеоСырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 российских танков
19:06
В Финляндии столкнулись и разбились два гражданских вертолета с 5 людьми на борту
18:47
Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа – Госдеп
18:29
В "Резерв+" выдано более 333 тысяч отсрочек от мобилизации – Минобороны
18:28
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
18:18
видеоПилот Red Bull разбил болид во время квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи
18:10
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
18:00
ВидеоВ двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
17:55
Глава МИД Великобритании осудил удар РФ по гражданскому автобусу под Белопольем
17:47
Россияне ударили по Орехову: ранены две женщины
Все новости...
Реклама:
Реклама: