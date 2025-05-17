Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане

Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на первой инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва XIV, которая состоится в Ватикане в воскресенье, 18 мая.

Источники: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на представителей Святого Престола

Подробности: Уточняется, что Зеленский будет среди мировых лидеров, приглашённых на церемонию. В Ватикане уже подтвердили его приезд.

Реклама:

Это будет первое участие Зеленского в международном религиозном мероприятии после недавней волны дипломатических контактов, связанных с мирными инициативами.

Владимир Зеленский также сообщил, что, вероятно, в тот же день состоится его первая встреча с Папой Львом.

В Ватикан уже прибыл также госсекретарь США Марко Рубио.

РЕКЛАМА:

Предыстория: