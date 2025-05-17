Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
Суббота, 17 мая 2025, 18:28
Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на первой инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва XIV, которая состоится в Ватикане в воскресенье, 18 мая.
Источники: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на представителей Святого Престола
Подробности: Уточняется, что Зеленский будет среди мировых лидеров, приглашённых на церемонию. В Ватикане уже подтвердили его приезд.
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Это будет первое участие Зеленского в международном религиозном мероприятии после недавней волны дипломатических контактов, связанных с мирными инициативами.
Владимир Зеленский также сообщил, что, вероятно, в тот же день состоится его первая встреча с Папой Львом.
В Ватикан уже прибыл также госсекретарь США Марко Рубио.
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Предыстория:
- 12 мая Зеленский и Папа Лев провели первую телефонную беседу.
- В своём первом воскресном обращении с благословением как понтифик, Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.
- Ранее в Офисе президента заявляли, что участие главы государства в церемонии будет зависеть от хода переговоров с Россией.