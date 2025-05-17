Британська розвідка: Росія просунулася на Донеччині, але не змогла закріпити успіх

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про незначні тактичні успіхи армії РФ на Донеччині впродовж останнього місяця, зокрема поблизу Костянтинівки.

Джерела: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 17 травня, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка відзначає, що за останній місяць російська армія збільшила свої тактичні здобутки на Донеччині, зокрема поблизу Костянтинівки, що прилягає до Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Реклама:

Дослівно: "Росіяни здійснюють штурми на трьох напрямках: Часів Яр (12 км на північний схід), Торецьк (15 км на південний схід) та на схід від Покровська уздовж траси Н-32 (зараз на мапі – Т0504 – Ред.)".

Деталі: В огляді нагадують, що бої за Часів Яр і Торецьк тривають вже рік.

Дослівно: "Росія окупувала більшу частину обох населених пунктів, але не змогла повністю закріпити контроль над ними чи скористатись повільним просуванням. Практично увесь Часів Яр зруйнований важкими російськими бомбардуваннями з повітря й артилерії. Українські сили тримають оборону в кількох укріплених будівлях".

РЕКЛАМА:

Деталі: Відзначають, що росіянам вдалося розширити виступ на південний захід від Костянтинівки і подекуди просунутися на 5 кілометрів.

Дослівно: "Російські сили з великою ймовірністю перерізали дорогу Н-32, що сполучає Костянтинівку з Покровськом, і скоріше за все намагатимуться далі просуватися у цьому напрямку наступними тижнями".

Передісторія: