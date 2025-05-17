Британская разведка: Россия продвинулась в Донецкой области, но не смогла закрепить успех

Министерство обороны Великобритании сообщило о незначительных тактических успехах российской армии в Донецкой области за последний месяц, в частности вблизи Константиновки.

Источники: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 17 мая, "Европейская правда"

Подробности: Разведка отмечает, что за последний месяц российские войска увеличили свои тактические достижения в районе Константиновки, которая примыкает к Славянско-Краматорской агломерации.

Реклама:

Дословно: "Россияне штурмуют на трёх направлениях: Часов Яр (в 12 км к северо-востоку), Торецк (в 15 км к юго-востоку) и восточнее Покровска вдоль трассы Н-32 (ныне Т0504 — ред.)".

Подробности: В обзоре напоминается, что бои за Часов Яр и Торецк продолжаются уже год.

Дословно: "Россия оккупировала большую часть обоих населённых пунктов, но не смогла полностью установить контроль над ними или воспользоваться медленным продвижением. Почти весь Часов Яр разрушен в результате тяжёлых авиа- и артобстрелов. Украинские силы удерживают оборону в нескольких укреплённых зданиях".

РЕКЛАМА:

Подробности: Отмечается, что российским войскам удалось расширить выступ к юго-западу от Константиновки и местами продвинуться на 5 километров.

Дословно: "С большой долей вероятности российские силы перерезали дорогу Н-32, соединяющую Константиновку с Покровском, и, скорее всего, попытаются продолжить наступление в этом направлении в ближайшие недели".

Предистория: