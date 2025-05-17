На Донеччині через російські атаки загинула жінка, ще 8 людей поранено

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у суботу загинула людина, ще 8 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "1 людина загинула і 8 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

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Вранці росіяни атакували Яблунівку Іллінівської громади FPV-дроном: вбили 27-річну жінку, пошкодили крамницю.

Так само безпілотником ворог ударив по цивільній автівці в Андріївській громаді: там 5 людей отримали поранення, у тому числі 1 неповнолітній.

Ще 2 людини за сьогодні поранені в Покровську і 1 – в Мирнограді".