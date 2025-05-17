В Донецкой области из-за российских атак погибла женщина, еще 8 человек ранены

В результате вражеских обстрелов Донетчины в субботу погиб человек, еще 8 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "1 человек погиб и 8 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области.

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Утром россияне атаковали Яблоновку Ильиновской громады FPV-дроном: убили 27-летнюю женщину, повредили магазин.

Так же беспилотником враг ударил по гражданской машине в Андреевской громаде: там 5 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Еще 2 человека за сегодня ранены в Покровске и 1 – в Мирнограде".