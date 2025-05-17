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Зеленський зустрівся з прем'єром Канади: говорили про Стамбул і "коаліцію охочих"

Катерина ТищенкоСубота, 17 травня 2025, 21:15
Зеленський зустрівся з прем'єром Канади: говорили про Стамбул і коаліцію охочих
Зеленський і Карні 17 травня, скріншот відео

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні обговорили взаємодію в рамках "коаліції охочих" і перебіг переговорів України та РФ у Стамбулі.

Джерело: Зеленський у Facebook

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Пряма мова: "Дякую Марку Карні за теплу зустріч. Обговорили взаємодію наших країн у межах коаліції охочих і що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Радий, що наші зусилля в обороні, протидії російській агресії, економіці та загалом у міжнародних справах добре скоординовані.

Поінформував премʼєр-міністра про російські ракетні та дронові удари по цивільних і підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів.

Розповів про перебіг переговорів у Стамбулі та важливість подальшої координації наших зусиль".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що наступні санкції проти Росії мають бути сильними та охоплювати енергетику й тіньовий флот, щоб схилити її робити реальні кроки до миру.

Він також подякував за запрошення взяти участь у зустрічі G7.

ЗеленськийКанада
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