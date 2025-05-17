Зеленский встретился с премьером Канады: говорили о Стамбуле и "коалиции желающих"

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером Канады Марком Карни обсудили взаимодействие в рамках "коалиции желающих" и ход переговоров Украины и РФ в Стамбуле.

Источник: Зеленский в Facebook

Реклама:

Прямая речь: "Спасибо Марку Карни за теплую встречу. Обсудили взаимодействие наших стран в рамках коалиции желающих и что нужно, чтобы приблизить длительный мир. Рад, что наши усилия в обороне, противодействии российской агрессии, экономике и вообще в международных делах хорошо скоординированы.

Проинформировал премьер-министра о российских ракетных и дроновых ударах по гражданским и подчеркнул, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты жизней.

Рассказал о ходе переговоров в Стамбуле и важности дальнейшей координации наших усилий".

РЕКЛАМА:

Детали: Зеленский подчеркнул, что следующие санкции против России должны быть сильными и охватывать энергетику и теневой флот, чтобы склонить ее делать реальные шаги к миру.

Он также поблагодарил за приглашение принять участие во встрече G7.