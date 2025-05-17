Нардеп Гончаренко попросив розробити для ТЦК окрему форму, у фракції відреагували

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко звернувся до Кабінету міністрів та Міноборони з проханням розробити для працівників ТЦК окрему форму, відмінну від форми ЗСУ. У фракції назвали це його особистою ініціативою.

Джерело: Гончаренко у Facebook, співголова фракції "Європейська солідарність" у ВР Ірина Геращенко

Деталі: У суботу Гончаренко опублікував своє депутатське звернення до Кабінету міністрів і Міноборони, в якому просить "вирішити питання щодо розробки та заміни військової форми для працівників ТЦК".

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У своєму дописі в соцмережі він заявив, що "ТЦК не мають носити піксель" і що "військові стали соромитись одягати піксель", оскільки "люди розбігаються в різні боки, тільки щоб тебе оминути, а в крайніх випадках доходить навіть до бійки".

Разом з тим, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко заявила, що фракція не ініціювала подібних ідей і дізналася про звернення Гончаренка з соцмереж. Офіційна сторінка партії в Facebook перепостила допис Геращенко.

Пряма мова Геращенко: "Мобілізація, попри всю складність цього процесу, є невід'ємною і важливою складовою воєнного часу. ТЦК є частиною ЗСУ, нерідко там працюють військові, які через травми і поранення повернулися з фронту і тепер виконують інші задачі. Наша їм повага і подяка за захист України.

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"Європейська солідарність" не ініціювала ніяких законопроєктів і ідей щодо введення окремої форми для представників ТЦК, не обговорювала таких ідей на фракції і не поділяє їх. Це була ініціатива окремого депутата, про яку ми дізналися в соцмережах і плануємо обговорити її на фракції".

Що передувало: 15 квітня Гончаренко заявляв, що голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук на це різко відреагував.