Нардеп Гончаренко попросил разработать для ТЦК отдельную форму, во фракции отреагировали

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратился к Кабинету министров и Минобороны с просьбой разработать для работников ТЦК отдельную форму, отличную от формы ВСУ. Во фракции назвали это его личной инициативой.

Источник: Гончаренко в Facebook, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в ВР Ирина Геращенко

Детали: В субботу Гончаренко опубликовал свое депутатское обращение к Кабинету министров и Минобороны, в котором просит "решить вопрос о разработке и замене военной формы для работников ТЦК".

Реклама:

В своей заметке в соцсети он заявил, что "ТЦК не должны носить пиксель" и что "военные стали стесняться надевать пиксель", поскольку "люди разбегаются в разные стороны, только чтобы тебя обойти, а в крайних случаях доходит даже до драки".

Вместе с тем, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко заявила, что фракция не инициировала подобных идей и узнала об обращении Гончаренко из соцсетей. Официальная страница партии в Facebook перепостила сообщение Геращенко.

Прямая речь Геращенко: "Мобилизация, несмотря на всю сложность этого процесса, является неотъемлемой и важной составляющей военного времени. ТЦК является частью ВСУ, нередко там работают военные, которые из-за травм и ранений вернулись с фронта и теперь выполняют другие задачи. Наше им уважение и благодарность за защиту Украины.

РЕКЛАМА:

"Европейская солидарность" не инициировала никаких законопроектов и идей по введению отдельной формы для представителей ТЦК, не обсуждала таких идей на фракции и не разделяет их. Это была инициатива отдельного депутата, о которой мы узнали в соцсетях и планируем обсудить ее на фракции".

Что предшествовало: 15 апреля Гончаренко заявлял, что будет голосовать против продления мобилизации и военного положения. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на это резко отреагировал.