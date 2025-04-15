Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження мобілізації та воєнного стану. Стефанчук відреагував

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у соцмережах заявив, що у середу голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук на це різко відреагував.

Джерело: Гончаренко у Telegram, Стефанчук у Facebook, Народна депутатка, співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко

Деталі: Серед причин, щоб не голосувати Гончаренко називає те, що демобілізації та термінів служби досі немає. "Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів – найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві", – додає він.

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Друга причина, на його думку – ТЦК, які "досі продовжують бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути".

Стефанчук на це відповів, що під час голосування у Раді пройде "кастинг Путіна".

Пряма мова Стефанчука: "Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".

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Доповнено: Народна депутатка, співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати "усвідомлюють важливість мобілізації і воєнного стану, аби продовжити відсіч агресору" і "ЄС" всі ці роки голосувала за мобілізацію. Втім, вони вважають, що влада починає зловживати воєнним станом.

Пряма мова: "Водночас, влада починає зловживати воєнним станом для посилення диктатури і це теж правда. І ми про це публічно говоримо.

Як співголова фракції "ЄС" маю звернути увагу на ще один чутливий момент. Вже півтора року моно більшість не спроможна зібрати 226 голосів за жоден законопроєкт, навіть за закони Зеленського. Ніякої моно більшості не існує. А отже, без голосів "ЄС" не можливі результативні голосування за будь-яке важливе для України рішення".

Що передувало: