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Зеленський розповів президентці Швейцарії про переговори в Стамбулі

Катерина ТищенкоСубота, 17 травня 2025, 22:22
Зеленський розповів президентці Швейцарії про переговори в Стамбулі
Зеленський і Карін Келлер-Зуттер, фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Римі обговорили припинення вогню та необхідність збільшення тиску на Росію.

Джерело: сайт президента

Деталі: Під час зустрічі лідери говорили про припинення вогню, продовження підтримки України, необхідність збільшення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування в українських школах і продовольчу безпеку.

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Зеленський також розповів про переговори в Стамбулі.

"Президент зазначив, що дуже важливо бути в координації із США, зберігати єдність і спільно тиснути на Росію заради того, щоб перейти принаймні до першого кроку для закінчення війни – повного та безумовного припинення вогню", – повідомляє пресслужба.

Окрему увагу приділили продовженню допомоги Україні, зокрема фінансуванню участі швейцарських компаній у відбудові.

ЗеленськийШвейцаріяпереговори
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