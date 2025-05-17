Зеленський розповів президентці Швейцарії про переговори в Стамбулі

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Римі обговорили припинення вогню та необхідність збільшення тиску на Росію.

Джерело: сайт президента

Деталі: Під час зустрічі лідери говорили про припинення вогню, продовження підтримки України, необхідність збільшення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування в українських школах і продовольчу безпеку.

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Зеленський також розповів про переговори в Стамбулі.

"Президент зазначив, що дуже важливо бути в координації із США, зберігати єдність і спільно тиснути на Росію заради того, щоб перейти принаймні до першого кроку для закінчення війни – повного та безумовного припинення вогню", – повідомляє пресслужба.

Окрему увагу приділили продовженню допомоги Україні, зокрема фінансуванню участі швейцарських компаній у відбудові.