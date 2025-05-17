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Зеленский рассказал президенту Швейцарии о переговорах в Стамбуле

Катерина ТищенкоСуббота, 17 мая 2025, 22:22
Зеленский рассказал президенту Швейцарии о переговорах в Стамбуле
Зеленский и Карин Келлер-Зуттер, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Риме обсудили прекращение огня и необходимость увеличения давления на Россию.

Источник: сайт президента

Детали: Во время встречи лидеры говорили о прекращении огня, продолжении поддержки Украины, необходимости увеличения давления на Россию, гуманитарном разминировании, реализации проектов школьного питания в украинских школах и продовольственной безопасности.

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Зеленский также рассказал о переговорах в Стамбуле.

"Президент отметил, что очень важно быть в координации с США, сохранять единство и совместно давить на Россию ради того, чтобы перейти по крайней мере к первому шагу для окончания войны – полному и безусловному прекращению огня", – сообщает пресс-служба.

Отдельное внимание уделили продолжению помощи Украине, в частности финансированию участия швейцарских компаний в восстановлении.

ЗеленскийШвейцарияпереговоры
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