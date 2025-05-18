Мерц: Європа далека від того, щоб говорити про введення військ в Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі лідерів країн ЄС та президента України Володимира Зеленського на саміті в Албанії заявив, що наразі Європа не розглядає можливість відправлення військ в Україну, оскільки головним завданням залишається досягнення припинення вогню з боку Росії.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами Мерца, будь-які плани щодо майбутнього мирного врегулювання повинні передбачати чіткий формат переговорів і потенційні гарантії безпеки для України.

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"Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки, можливо, колись знадобляться Україні", – сказав Мерц.

Мерц підкреслив, що питання введення європейських військ є наразі передчасним.

"Наразі немає підстав говорити (про війська – ред.), ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб зупинилася стрілянина, припинилися вбивства… це ті питання, якими ми зараз займаємося, і ніякими іншими", – додав він.

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Позиція Мерца щодо миротворчих сил перегукується з позицією його попередника Олафа Шольца, який також надавав пріоритет переговорам про мирну угоду, а не обговоренню відправлення миротворців до України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше висловлював готовність надіслати миротворчі війська, але лише за умови, що США гарантуватимуть безпеку європейським країнам.

Росія у свою чергу неодноразово виступала проти ідеї розміщення на території України військ країн-членів НАТО.