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Мерц: Европа далека от того, чтобы говорить о введении войск в Украину

Иван ДьяконовВоскресенье, 18 мая 2025, 04:41
Мерц: Европа далека от того, чтобы говорить о введении войск в Украину
Фридрих Мерц. Фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании заявил, что пока Европа не рассматривает возможность отправки войск в Украину, поскольку главной задачей остается достижение прекращения огня со стороны России.

Источник: Reuters

Детали: По словам Мерца, любые планы относительно будущего мирного урегулирования должны предусматривать четкий формат переговоров и потенциальные гарантии безопасности для Украины.

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"Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности, возможно, когда-то понадобятся Украине", – сказал Мерц.

Мерц подчеркнул, что вопрос введения европейских войск является пока преждевременным.

"Сейчас нет оснований говорить (о войсках – ред.), мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы остановилась стрельба, прекратились убийства... это те вопросы, которыми мы сейчас занимаемся, и никакими другими", – добавил он.

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Позиция Мерца относительно миротворческих сил перекликается с позицией его предшественника Олафа Шольца, который также отдавал приоритет переговорам о мирном соглашении, а не обсуждению отправки миротворцев в Украину.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее выражал готовность отправить миротворческие войска, но только при условии, что США будут гарантировать безопасность европейским странам.

Россия в свою очередь неоднократно выступала против идеи размещения на территории Украины войск стран-членов НАТО.

Мерцмиротворцыроссийско-украинская война
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