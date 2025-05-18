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Російська атака на Київщину: одна загибла, троє поранених, пошкоджено будинки – ОВА

Іван Д'яконовНеділя, 18 травня 2025, 05:35
Російська атака на Київщину: одна загибла, троє поранених, пошкоджено будинки – ОВА
Ілюстративне фото: "Суспільне"

Унаслідок російської атаки в Обухівському районі Київської області загинула жінка, поранення отримали троє осіб, серед яких дитина. Пошкоджено житлові будинки.

Джерело: очільник Київської ОВА Микола Калашник

Пряма мова: "На жаль унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. 

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Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості". 

Деталі: За слова очільника ОВА, внаслідок атаки є руйнування приватного житлового будинку, а також вибито вікна у сусідньому багатоповерховому будинку.

Крім того, у Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

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Передісторія:

Київська областьжертвибезпілотникиросійсько-українська війна
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