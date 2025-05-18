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Российская атака на Киевщину: одна погибшая, трое раненых, повреждены дома – ОВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 18 мая 2025, 05:35
Российская атака на Киевщину: одна погибшая, трое раненых, повреждены дома – ОВА
Иллюстративное фото: «Суспільне»

В результате российской атаки в Обуховском районе Киевской области погибла женщина, ранения получили три человека, среди которых ребенок. Повреждены жилые дома.

Источник: глава Киевской ОВА Николай Калашник

Прямая речь: "К сожалению в результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина. 

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Ранен мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести". 

Детали: По словам главы ОВА, в результате атаки есть разрушения частного жилого дома, а также выбиты окна в соседнем многоэтажном доме.

Кроме того, в Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.

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Предыстория:

Киевская областьжертвыбеспилотникироссийско-украинская война
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