Експрезидент Філіппін став мером, перебуваючи за гратами в Гаазі за звинуваченням у злочинах проти людяності

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте здобув перемогу на виборах мера міста Давао, попри те, що наразі перебуває за гратами Міжнародного кримінального суду в Гаазі за звинуваченнями у злочинах проти людяності.

Джерело: CNN

Деталі: Прокурори МКС в Гаазі звинувачують 80-річного політичного патріарха у злочинах проти людяності через масові позасудові страти, скоєні під час його антинаркотичної кампанії, яка призвела до загибелі щонайменше 6 тисяч людей. Хоча він публічно вихвалявся репресіями, Дутерте давно заперечує звинувачення у порушеннях прав людини і неодноразово заявляв, що не визнає юрисдикції іноземного суду.

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Попри ці серйозні звинувачення, філіппінські виборці знову обрали Дутерте мером Давао – міста, яке він очолював понад 20 років, перш ніж стати президентом у 2016 році.

Дослівно: "Його перемога була передбачуваною, з огляду на глибоке політичне вкорінення родини Дутерте у регіоні, де всі п’ятеро членів клану здобули перемоги на виборах.

Син Дутерте – Паоло – переобраний до Конгресу, а ще двоє його синів також отримали державні посади: Омар став депутатом від другого округу Давао, а Родріго ІІ, на прізвисько "Ріго" – членом ради першого округу. Себастьян Дутерте був обраний віце-мером".

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Деталі: Однак перемога Дутерте створює правову колізію: обраний мер фактично не може виконувати обов’язки, перебуваючи під вартою за межами країни.

"Я не думаю, що йому дозволять вийти з в'язниці лише для вступу на посаду, оскільки це не входить до переліку прав обвинуваченого в МКС", – зазначив акредитований МКС юрист і президент правозахисної організації CenterLaw Джоел Бутуян.

Експерти зазначають, що теоретично Дутерте може бути приведений до присяги за дорученням або заочно – можливо, за допомогою відеодзвінка, але тільки якщо суд в Гаазі це дозволить.

Згідно з філіппінським законодавством, у разі неможливості скласти присягу обов’язки мера можуть перейти до віце-мера або кандидата з другим результатом – Карло Ногралеса, представника конкуруючої політичної династії.

Наступне слухання у справі Дутерте заплановане на вересень. До того часу, як зазначають експерти, його очікує складна юридична боротьба між юрисдикціями МКС і Філіппін щодо можливості складання присяги та набуття повноважень.

Довідково: Міжнародний кримінальний суд був заснований у 2002 році після розпаду Югославії та геноциду в Руанді для розслідування злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноцидів. МКС є судом останньої інстанції і має втручатися лише тоді, коли національні органи влади не можуть або не хочуть переслідувати злочинців.

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