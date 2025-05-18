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Экс-президент Филиппин стал мэром, находясь за решеткой в Гааге по обвинению в преступлениях против человечности

Иван ДьяконовВоскресенье, 18 мая 2025, 06:12
Экс-президент Филиппин стал мэром, находясь за решеткой в Гааге по обвинению в преступлениях против человечности
Родриго Дутерте. Фото: Getty Images

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте одержал победу на выборах мэра города Давао, несмотря на то, что сейчас находится за решеткой Международного уголовного суда в Гааге по обвинению в преступлениях против человечности.

Источник: CNN

Детали: Прокуроры МУС в Гааге обвиняют 80-летнего политического патриарха в преступлениях против человечности из-за массовых внесудебных казней, совершенных во время его антинаркотической кампании, которая привела к гибели по меньшей мере 6 тысяч человек. Хотя он публично хвастался репрессиями, Дутерте давно отрицает обвинения в нарушениях прав человека и неоднократно заявлял, что не признает юрисдикции иностранного суда.

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Несмотря на эти серьезные обвинения, филиппинские избиратели вновь избрали Дутерте мэром Давао – города, который он возглавлял более 20 лет, прежде чем стать президентом в 2016 году. 

Дословно: "Его победа была предсказуемой, учитывая глубокое политическое укоренение семьи Дутерте в регионе, где все пятеро членов клана одержали победы на выборах.

Сын Дутерте – Паоло – переизбран в Конгресс, а еще двое его сыновей также получили государственные должности: Омар стал депутатом от второго округа Давао, а Родриго II, по прозвищу "Риго" – членом совета первого округа. Себастьян Дутерте был избран вице-мэром".

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Детали: Однако победа Дутерте создает правовую коллизию: избранный мэр фактически не может выполнять обязанности, находясь под стражей за пределами страны.

"Я не думаю, что ему позволят выйти из тюрьмы только для вступления в должность, поскольку это не входит в перечень прав обвиняемого в МУС", – отметил аккредитованный МУС юрист и президент правозащитной организации CenterLaw Джоэл Бутуян.

Эксперты отмечают, что теоретически Дутерте может быть приведен к присяге по доверенности или заочно – возможно, с помощью видеозвонка, но только если суд в Гааге это позволит.

Согласно филиппинскому законодательству, в случае невозможности принести присягу обязанности мэра могут перейти к вице-мэру или кандидату со вторым результатом – Карло Ногралесу, представителю конкурирующей политической династии.

Следующее слушание по делу Дутерте запланировано на сентябрь. К тому времени, как отмечают эксперты, его ожидает сложная юридическая борьба между юрисдикциями МУС и Филиппин относительно возможности принятия присяги и приобретения полномочий.

Справочно: Международный уголовный суд был основан в 2002 году после распада Югославии и геноцида в Руанде для расследования преступлений против человечности, военных преступлений и геноцидов. МУС является судом последней инстанции и должен вмешиваться только тогда, когда национальные органы власти не могут или не хотят преследовать преступников.

Предыстория:

  • МУС начал расследование в отношении преступлений, совершенных еще когда Дутерте был мэром города Давао. 
  • В 2019 году Дутерте вывел Филиппины из-под юрисдикции МУС, что, по мнению правозащитников, было попыткой избежать ответственности.
  • Несмотря на выход страны из Римского статута, в 2023 году суд в Гааге, Нидерланды, постановил, что расследование против Дутерте может быть продолжено.
  • В начале марта бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали в международном аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда.

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