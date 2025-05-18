Ще понад 10 поранених цивільних на Донеччині та Запоріжжі
Неділя, 18 травня 2025, 08:37
Російські окупанти вбили людину та поранили ще 11 у Донецькій та Запоріжській областях за 17 травня.
Джерело: Донецька ОВА, Запорізька ОВА
Деталі: Зокрема, росіяни вбили жителя Донеччини у Яблунівці.
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Ще 8 людей в області за добу дістали поранення – 5 в Андріївці, 2 у Покровську та 1 у Мирнограді.
На Запоріжжі три жінки отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Оріхову.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
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Надійшли повідомлення про руйнування квартир, авто та об'єкта інфраструктури.