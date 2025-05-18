Еще более 10 раненых гражданских в Донецкой области и Запорожье

Российские оккупанты убили человека и ранили еще 11 в Донецкой и Луганской областях за 17 мая.

Источник: Донецкая ОВА, Запорожская ОВА

Детали: В частности, россияне убили жителя Донецкой области в Яблоновке.

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Еще 8 человек в области за сутки получили ранения - 5 в Андреевке, 2 в Покровске и 1 в Мирнограде.

В Запорожье три женщины получили ранения в результате вражеских ударов по Орехову.

Всего в течение суток оккупанты нанесли 343 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.

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Поступили сообщения о разрушении квартир, авто и объекта инфраструктуры.