Еще более 10 раненых гражданских в Донецкой области и Запорожье
Воскресенье, 18 мая 2025, 08:37
Российские оккупанты убили человека и ранили еще 11 в Донецкой и Луганской областях за 17 мая.
Источник: Донецкая ОВА, Запорожская ОВА
Детали: В частности, россияне убили жителя Донецкой области в Яблоновке.
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Еще 8 человек в области за сутки получили ранения - 5 в Андреевке, 2 в Покровске и 1 в Мирнограде.
В Запорожье три женщины получили ранения в результате вражеских ударов по Орехову.
Всего в течение суток оккупанты нанесли 343 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.
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Поступили сообщения о разрушении квартир, авто и объекта инфраструктуры.