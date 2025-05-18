Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У суботу РФ завдала 75 авіаударів по Україні

Роман ПетренкоНеділя, 18 травня 2025, 09:22
У суботу РФ завдала 75 авіаударів по Україні
фото зі сторінки генштабу

Протягом доби 17 травня зафіксовано 167 бойових зіткнень, з них понад 50 на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: У суботу загарбники завдали по позиціях військ та населених пунктах України 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2960 дронів-камікадзе та здійснили 4735 обстрілів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку в районах Білогорівки та Верхньокам’янського противник десять разів атакував позиції українських військ.

РЕКЛАМА:

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім наступальних дій поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя, Зеленого Поля та в бік Комара.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили сім ворожих штурмів в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії — успіху не мав.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 224 артилерійські обстріли, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.

ракетний ударавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоВ боях за Україну загинув латвієць
Зеленський з дружиною прибули на інтронізацію Папи Римського
Росія запустила рекордні 273 БПЛА – вдалося збити майже третину
Мерц: Європа далека від того, щоб говорити про введення військ в Україну
Рубіо наголосив на неминучості нових санкцій проти Росії у разі відсутності прогресу в переговорах
У Євробаченні-2025 перемогла Австрія, Україна у першій 10-ці
Усі новини...
ракетний удар
Півненко показав новинку в Нацгвардії – РСЗВ на позашляховику
Росія о п'ятій вечора планує ракетні удари по центру Сум – ОВА
Ракетний удар в Сумах: кількість загиблих зросла до трьох
Останні новини
13:22
фотоЗеленський і Венс обмінялися рукостисканням у Ватикані
13:11
Поліція: У ТЦК Харкова чоловік покінчив життя самогубством
13:03
Мелоні подякувала Папі, який запропонував Ватикан для переговорів Україна-РФ
12:51
Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол
12:36
Приналежність до ЛГБТ+ та захоплення росіянкою Нетребко: що відомо про переможця Євробачення-2025
12:27
ГУР: Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у Польщі
12:12
футболСпортивна історія дня. Як "Барселона" не виграла Лігу чемпіонів, але її точно пам'ятатимуть
12:12
Акторка Анджеліна Джолі під час промови в Каннах згадала українську письменницю Вікторію Амеліну
12:08
США втратили бездоганний кредитний рейтинг вперше з 1917 року
11:53
фотоВ боях за Україну загинув латвієць
Усі новини...
Реклама:
Реклама: