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В субботу РФ нанесла 75 авиаударов по Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 мая 2025, 09:22
В субботу РФ нанесла 75 авиаударов по Украине
фото со страницы генштаба

В течение суток 17 мая зафиксировано 167 боевых столкновений, из них более 50 на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: В субботу захватчики нанесли по позициям войск и населенным пунктам Украины 75 авиационных ударов, сбросив при этом 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2960 дронов-камикадзе и осуществили 4735 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня.

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На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовое действие противника неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина.

На Северском направлении в районах Белогоровки и Верхнекаменского противник десять раз атаковал позиции украинских войск.

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На Краматорском направлении зафиксировано восемь наступательных действий вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении защитники остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал вблизи Константинополя, Багатира, Свободного Поля, Ровнополя, Новополя, Зеленого Поля и в сторону Комара.

На Ореховском направлении защитники отбили семь вражеских штурмов в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 224 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

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