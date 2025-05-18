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Рубио: Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 18 мая 2025, 09:52
Рубио: Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее
Марко Рубио. Фото: U.S. Department of State

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп как можно скорее хочет провести встречу с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Источник: в интервью телеканалу CBS News, "Европейская правда"

Деталі: Рубио выразил убеждение, что единственный способ продвижения переговоров между Украиной и РФ – это личная встреча Трампа и Путина.

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Он отметил, что американский президент публично предложил провести личную встречу.

"Организация такой встречи требует определенных усилий, поэтому я не могу сказать, что сейчас уже планируется выбор места и даты. Но президент хочет этого. Он хочет сделать это как можно скорее", – рассказал Рубио.

Как известно, накануне Трамп анонсировал телефонный разговор Путиным в понедельник 19 мая, после чего позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Глава Белого дома также убежден, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.

ТрампПутинпереговорывойна
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