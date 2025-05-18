Зеленський з дружиною прибули на інтронізацію Папи Римського
Неділя, 18 травня 2025, 11:06
У Ватикані в неділю відбудеться інтронізація Папи Римського Лева XIV, яку відвідав український президент Володимир Зеленський.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Урочиста служба, під час якої новий Папа Римський офіційно вступає на свій пост, відбувається 18 травня.
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До Ватикану прибув президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та очільником свого Офісу Андрієм Єрмаком.
Передісторія:
- 12 травня Зеленський і Папа провели першу телефонну розмову.
- У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.