Зеленский с женой прибыли на интронизацию Папы Римского
Воскресенье, 18 мая 2025, 11:06
В Ватикане в воскресенье состоится интронизация Папы Римского Льва XIV, которую посетил украинский президент Владимир Зеленский.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Торжественная служба, во время которой новый Папа Римский официально вступает на свой пост, происходит 18 мая.
Реклама:
В Ватикан прибыл президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и главой своего Офиса Андреем Ермаком.
Предыстория:
- 12 мая Зеленский и Папа Лев провели первую телефонную беседу.
- В своём первом воскресном обращении с благословением как понтифик, Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.