Зеленский с женой прибыли на интронизацию Папы Римского

В Ватикане в воскресенье состоится интронизация Папы Римского Льва XIV, которую посетил украинский президент Владимир Зеленский.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Торжественная служба, во время которой новый Папа Римский официально вступает на свой пост, происходит 18 мая.

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В Ватикан прибыл президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и главой своего Офиса Андреем Ермаком.

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