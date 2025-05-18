ГУР: Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у Польщі

Воєнна розвідка дізналась, що напередодні президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни проти європейського суспільства.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідка оцінює спецоперацію під назвою Doppelganger ("Двійник") як одну з "наймасштабніших та найтриваліших" інформаційних кампаній Росії, що спрямована на країни ЄС і НАТО.

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Зазначається, що кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ.

На таких ресурсах кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин.

Дослівно: "Для впливу на польських виборців з березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, з активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців.

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Основні меседжі, які використовує кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду Дональда Туска. Паралельно проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її головним фактором "хаосу" у польській політиці".