Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР: Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у Польщі

Роман ПетренкоНеділя, 18 травня 2025, 12:27
ГУР: Кремль активізував спецоперацію Двійник у Польщі
фото: getty images

Воєнна розвідка дізналась, що напередодні президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни проти європейського суспільства.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідка оцінює спецоперацію під назвою Doppelganger ("Двійник") як одну з "наймасштабніших та найтриваліших" інформаційних кампаній Росії, що спрямована на країни ЄС і НАТО.

Реклама:

Зазначається, що кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ.

На таких ресурсах кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин.

Дослівно: "Для впливу на польських виборців з березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, з активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців.

РЕКЛАМА:

Основні меседжі, які використовує кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду Дональда Туска. Паралельно проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її головним фактором "хаосу" у польській політиці".

ПольщаРосіяпропагандаГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоЗеленський і Венс обмінялися рукостисканням у Ватикані
фотоВ боях за Україну загинув латвієць
Зеленський з дружиною прибули на інтронізацію Папи Римського
Росія запустила рекордні 273 БПЛА – вдалося збити майже третину
Мерц: Європа далека від того, щоб говорити про введення військ в Україну
Рубіо наголосив на неминучості нових санкцій проти Росії у разі відсутності прогресу в переговорах
Усі новини...
Польща
Сікорський: Країна, яка могла б поставити Путіна на місце – Китай
У Польщі вважають, що переговори у Туреччині – випробування намірів РФ
Польський прем'єр після розмови з Трампом чекає на "дуже важкі дні"
Останні новини
13:22
фотоЗеленський і Венс обмінялися рукостисканням у Ватикані
13:11
Поліція: У ТЦК Харкова чоловік покінчив життя самогубством
13:03
Мелоні подякувала Папі, який запропонував Ватикан для переговорів Україна-РФ
12:51
Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол
12:36
Приналежність до ЛГБТ+ та захоплення росіянкою Нетребко: що відомо про переможця Євробачення-2025
12:27
ГУР: Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у Польщі
12:12
футболСпортивна історія дня. Як "Барселона" не виграла Лігу чемпіонів, але її точно пам'ятатимуть
12:12
Акторка Анджеліна Джолі під час промови в Каннах згадала українську письменницю Вікторію Амеліну
12:08
США втратили бездоганний кредитний рейтинг вперше з 1917 року
11:53
фотоВ боях за Україну загинув латвієць
Усі новини...
Реклама:
Реклама: