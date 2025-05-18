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ГУР: Кремль активизировал спецоперацию "Двойник" в Польше

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 мая 2025, 12:27
ГУР: Кремль активизировал спецоперацию Двойник в Польше
фото: getty images

Военная разведка узнала, что накануне президентских выборов в Польше Россия активизировала очередную фазу информационной войны против европейского общества.

Источник: ГУР

Детали: Разведка оценивает спецоперацию под названием Doppelganger ("Двойник") как одну из самых "масштабных и длительных" информационных кампаний России, направленную на страны ЕС и НАТО.

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Отмечается, что кремлевские спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по своему наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ.

На таких ресурсах кремль распространяет дезинформацию под видом настоящих новостей.

Дословно: "Для влияния на польских избирателей с марта этого года российские спецслужбы распространяли ложные и манипулятивные сообщения, в частности в социальной сети Х, с активным привлечением ботоферм и искусственных аккаунтов, имитирующих реальных избирателей.

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Основные месседжи, которые использует кремль, сводятся к критике поддержки Украины со стороны Польши, призывам к выходу государства из Евросоюза и дискредитации политики правительства Дональда Туска. Параллельно пророссийские СМИ формируют негативный образ Украины, называя ее главным фактором "хаоса" в польской политике".

ПольшаРосcияпропагандаГУР
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