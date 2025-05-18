Зеленський і Венс обмінялися рукостисканням у Ватикані
Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV у Ватикані.
Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"
Деталі: Агентство опублікувало фото Зеленського і Венса. На фото видно, що вони тиснуть один одному руки і посміхаються.
Зеленський сидів біля президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, а Венс був поруч.
Зеленський і Венс востаннє зустрічалися в Білому домі в лютому, коли між ними спалахнула суперечка щодо війни РФ проти України.
Зеленський минулого місяця зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані на похоронах Папи Франциска.
Білий дім назвав цю коротку зустріч "дуже продуктивною", а Зеленський казав, що у неї є потенціал стати історичною.