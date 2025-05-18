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Зеленський і Венс обмінялися рукостисканням у Ватикані

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 18 травня 2025, 13:22
Зеленський і Венс обмінялися рукостисканням у Ватикані
фото: getty images

Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV у Ватикані.

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Агентство опублікувало фото Зеленського і Венса. На фото видно, що вони тиснуть один одному руки і посміхаються.

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Зеленський сидів біля президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, а Венс був поруч.

Зеленський і Венс востаннє зустрічалися в Білому домі в лютому, коли між ними спалахнула суперечка щодо війни РФ проти України.

Зеленський минулого місяця зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані на похоронах Папи Франциска.

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Білий дім назвав цю коротку зустріч "дуже продуктивною", а Зеленський казав, що у неї є потенціал стати історичною.

ЗеленськийСШАдипломатичні відносини
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