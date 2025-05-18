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Зеленский и Вэнс обменялись рукопожатием в Ватикане

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 18 мая 2025, 13:22
Зеленский и Вэнс обменялись рукопожатием в Ватикане
фото: getty images

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Источник: Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Агентство опубликовало фото Зеленского и Венса. На фото видно, что они жмут друг другу руки и улыбаются.

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Зеленский сидел возле президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, а Вэнс был рядом.

Зеленский и Вэнс в последний раз встречались в Белом доме в феврале, когда между ними вспыхнул спор о войне РФ против Украины.

Зеленский в прошлом месяце встречался с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане на похоронах Папы Франциска.

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Белый дом назвал эту короткую встречу "очень продуктивной", а Зеленский говорил, что у нее есть потенциал стать исторической.

ЗеленскийСШАдипломатические отношения
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