У тунелі Гази знайшли тіло лідера ХАМАС

Тіло фактичного командувача військового крила ХАМАС – Мохаммеда Сінвара – знайшли в тунелі у Газі, по якому минулого тижня завдав ударів ізраїльський оборонний корпус (ЦАХАЛ).

Джерело: The Times of Israel з посиланням на саудівський телеканал Al-Hadath

Деталі: За даними джерела, разом із Сінваром виявили тіла ще 10 його помічників.

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Також повідомляється, що є докази загибелі Мохаммеда Шабани – командира бригади у військовому крилі ХАМАС – внаслідок того ж удару.

Офіційно Ізраїль не підтвердив загибель ані Сінвара, ані Шабани.

Удари були завдані по підземному командному пункту під Європейською лікарнею, де, за даними розвідки, переховувався Сінвар. Пізніше ЦАХАЛ ще кілька разів бомбардував цей район, імовірно, щоб не допустити наближення до тунелю.

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Мохаммед Сінвар – високопоставлений воєначальник ХАМАС, молодший брат колишнього лідера угруповання у Газі Ях’ї Сінвара, якого було вбито ЦАХАЛом у південній Газі в жовтні минулого року.

Після ліквідації головнокомандувача ХАМАС Мохаммеда Дейфа торік у липні, Сінвар очолив військове крило угруповання. Після смерті старшого брата він став фактичним лідером ХАМАС у секторі Гази.

Ізраїльські чиновники характеризували його як непримиренного у перемовинах щодо звільнення заручників і перешкоду для досягнення угоди про припинення вогню.

Сінвар також перебував у розшуку за терористичну діяльність проти Ізраїлю та брав участь у діяльності ХАМАС уже кілька десятиліть. У 1990-х роках він провів дев’ять місяців у в’язниці в Ізраїлі та ще три роки – у тюрмі Палестинської автономії в Рамаллі, звідки втік у 2000 році.

Передісторія: