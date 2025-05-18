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В туннеле Газы найдено тело лидера ХАМАС

Украинская правдаВоскресенье, 18 мая 2025, 13:52
В туннеле Газы найдено тело лидера ХАМАС
Мохаммед Синвар/Скриншот

Тело фактического командующего военным крылом ХАМАС – Мохаммеда Синвара – найдено в туннеле в Газе, по которому на прошлой неделе нанесли удар Израильские силы обороны (ЦАХАЛ).

Источник: The Times of Israel со ссылкой на саудовский телеканал Al-Hadath

Подробности: По данным источника, вместе с Синваром были обнаружены тела ещё 10 его помощников.

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Также сообщается, что имеются доказательства гибели Мохаммеда Шабаны – командира одной из бригад военного крыла ХАМАС – в результате того же удара.

Официально Израиль не подтвердил смерть ни Синвара, ни Шабаны.

Удары были нанесены по подземному командному пункту под Европейской больницей, где, по данным разведки, укрывался Синвар. Позднее ЦАХАЛ ещё несколько раз бомбил этот район, предположительно, чтобы не допустить приближения к туннелю.

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Мохаммед Синвар – высокопоставленный военачальник ХАМАС, младший брат бывшего лидера группировки в Газе Яхьи Синвара, убитого ЦАХАЛом в южной части Газы в октябре прошлого года.

После ликвидации главнокомандующего ХАМАС Мохаммеда Дейфа в июле прошлого года, Синвар возглавил военное крыло группировки. После гибели старшего брата он стал фактическим лидером ХАМАС в секторе Газа.

Израильские чиновники описывали его как непримиримого участника переговоров по освобождению заложников и основное препятствие к достижению соглашения о прекращении огня.

Синвар также находился в розыске за террористическую деятельность против Израиля и участвовал в деятельности ХАМАС несколько десятилетий. В 1990-х годах он провёл девять месяцев в израильской тюрьме и ещё три года – в тюрьме Палестинской автономии в Рамалле, откуда сбежал в 2000 году.

Предыстория:

ИзраильХАМАССектор Газа
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