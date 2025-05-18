Генштаб відреагував на слова комбата 47 бригади та пообіцяв рішення

Генштаб пообіцяв "провести розслідування та ухвалити рішення" після того, як командир батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "... щодо заяви командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади.

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За розпорядженням начальника Генштабу створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47 окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася.

За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення".

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Довідково: 47 бригада виконує задачі на Курщині з осені 2024 року.

Ширшин став командиром батальйону 47 бригади у липні 2024 року.

Передісторія: 17 травня Ширшин звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей, а також написав рапорт з проханням усунути його з посади.