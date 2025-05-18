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Генштаб відреагував на слова комбата 47 бригади та пообіцяв рішення

Роман ПетренкоНеділя, 18 травня 2025, 14:23
Генштаб відреагував на слова комбата 47 бригади та пообіцяв рішення
ширшин, фото з фб

Генштаб пообіцяв "провести розслідування та ухвалити рішення" після того, як командир батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "... щодо заяви командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади.

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За розпорядженням начальника Генштабу створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47 окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася.

За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення".

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Довідково: 47 бригада виконує задачі на Курщині з осені 2024 року.

Ширшин став командиром батальйону 47 бригади у липні 2024 року.

Передісторія: 17 травня Ширшин звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей, а також написав рапорт з проханням усунути його з посади.

ГенштабЗбройні силиКурська область
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