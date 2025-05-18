Генштаб отреагировал на слова комбата 47 бригады и пообещал решение

Генштаб пообещал "провести расследование и принять решение" после того, как командир батальона 47 отдельной механизированной бригады „Магура" Александр Ширшин обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей.

Источник: Генштаб

Дословно: "... относительно заявления командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады.

Реклама:

По распоряжению начальника Генштаба создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47 отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке.

По результатам проверки будут приняты соответствующие решения".

РЕКЛАМА:

Справка: 47 бригада выполняет задачи на Курщине с осени 2024 года.

Ширшин стал командиром батальона 47 бригады в июле 2024 года.

Предыстория: 17 мая Ширшин обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей, а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности.