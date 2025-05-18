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Папа Римський Лев XIV у першій промові згадав "змучену" Україну

Українська правдаНеділя, 18 травня 2025, 14:29
Папа Римський Лев XIV у першій промові згадав змучену Україну
Папа Римський/Скриншот

Під час урочистої церемонії сходження на папський престол новообраний понтифік Лев XIV згадав Україну, закликавши до мирних переговорів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ANSA

Деталі: Папа Римський згадав Україну у молитві Regina Coeli, використавши слово "змучена", який вживав покійний Папа Франциск, коли говорив про розв’язану РФ війну.

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Пряма мова Папи Римського: "Змучена Україна нарешті чекає переговорів про справедливий і міцний мир".

Деталі: Він також згадав про бойові дії в секторі Гази, де, за словами понтифіка, "діти, сім'ї та люди похилого віку змушені голодувати".

Передісторія: 

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  • 18 травня новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол.
  • 69-річний Роберт Прево був обраний конклавом на другий день. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.
  • У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.
  • 12 травня Зеленський і Папа провели першу телефонну розмову.

Папа Римський
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