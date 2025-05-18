Папа Римський Лев XIV у першій промові згадав "змучену" Україну

Під час урочистої церемонії сходження на папський престол новообраний понтифік Лев XIV згадав Україну, закликавши до мирних переговорів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ANSA

Деталі: Папа Римський згадав Україну у молитві Regina Coeli, використавши слово "змучена", який вживав покійний Папа Франциск, коли говорив про розв’язану РФ війну.

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Пряма мова Папи Римського: "Змучена Україна нарешті чекає переговорів про справедливий і міцний мир".

Деталі: Він також згадав про бойові дії в секторі Гази, де, за словами понтифіка, "діти, сім'ї та люди похилого віку змушені голодувати".

Передісторія:

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