Папа Римский Лев XIV в своей первой речи упомянул "измученную" Украину
Воскресенье, 18 мая 2025, 14:29
Во время торжественной церемонии восшествия на папский престол новоизбранный понтифик Лев XIV упомянул Украину, призвав к мирным переговорам.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ANSA
Подробности: Папа Римский упомянул Украину в молитве Regina Coeli, использовав слово "измученная", которое ранее употреблял покойный Папа Франциск, говоря о развязанной РФ войне.
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Прямая речь Папы Римского: "Измученная Украина наконец ожидает переговоров о справедливом и прочном мире".
Также понтифик упомянул о боевых действиях в секторе Газа, где, по его словам, "дети, семьи и пожилые люди вынуждены голодать".
Предыстория:
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