Зеленський з дружиною у неділю зустрінуться з Папою Римським
Новий Папа Римський Лев XIV після першої меси в неділю, 18 травня, прийме президента України Володимира Зеленського.
Джерело: пресслужби Ватикану і Зеленського, "Європейська правда"
Деталі: Речник президента України Сергій Никифоров сказав журналістам, що після інтронізаційної меси відбудеться аудієнція Володимира Зеленського і першої леді Олени Зеленської у Папи Римського.
У Ватикані своєю чергою також анонсували зустріч Папи з президентом України у неділю після першої меси, передає Reuters із посиланням на пресслужбу Святого Престолу.
Нагадаємо, 12 травня Зеленський і новий Папа Римський провели першу телефонну розмову.
Крім того, новий Папа Римський Лев XIV під час церемонії сходження на престол у неділю згадав "змучену Україну", яка "чекає переговорів про справедливий і міцний мир".