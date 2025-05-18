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Зеленський з дружиною у неділю зустрінуться з Папою Римським

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 18 травня 2025, 14:46

Новий Папа Римський Лев XIV після першої меси в неділю, 18 травня, прийме президента України Володимира Зеленського.

Джерело: пресслужби Ватикану і Зеленського, "Європейська правда"

Деталі: Речник президента України Сергій Никифоров сказав журналістам, що після інтронізаційної меси відбудеться аудієнція Володимира Зеленського і першої леді Олени Зеленської у Папи Римського.

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У Ватикані своєю чергою також анонсували зустріч Папи з президентом України у неділю після першої меси, передає Reuters із посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

Нагадаємо, 12 травня Зеленський і новий Папа Римський провели першу телефонну розмову.

Крім того, новий Папа Римський Лев XIV під час церемонії сходження на престол у неділю згадав "змучену Україну", яка "чекає переговорів про справедливий і міцний мир".

ЗеленськийПапа Римський
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