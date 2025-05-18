Зеленский с женой встретятся с Папой Римским в воскресенье

Новый Папа Римский Лев XIV после первой мессы в воскресенье, 18 мая, примет президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: пресс-службы Ватикана и Зеленского, "Европейская правда"

Детали: Спикер президента Украины Сергей Никифоров сказал журналистам, что после интронизационной мессы состоится аудиенция Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской у Папы Римского.

Реклама:

В Ватикане, в свою очередь, также анонсировали встречу Папы с президентом Украины в воскресенье после первой мессы, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Напомним, 12 мая Зеленский и новый Папа Римский провели первый телефонный разговор.

Кроме того, новый Папа Римский Лев XIV во время церемонии вступления на престол в воскресенье вспомнил "измученную Украину", которая "ждет переговоров о справедливом и прочном мире".