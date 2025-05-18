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Зеленский с женой встретятся с Папой Римским в воскресенье

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 18 мая 2025, 14:46

Новый Папа Римский Лев XIV после первой мессы в воскресенье, 18 мая, примет президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: пресс-службы Ватикана и Зеленского, "Европейская правда"

Детали: Спикер президента Украины Сергей Никифоров сказал журналистам, что после интронизационной мессы состоится аудиенция Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской у Папы Римского.

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В Ватикане, в свою очередь, также анонсировали встречу Папы с президентом Украины в воскресенье после первой мессы, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Напомним, 12 мая Зеленский и новый Папа Римский провели первый телефонный разговор.

Кроме того, новый Папа Римский Лев XIV во время церемонии вступления на престол в воскресенье вспомнил "измученную Украину", которая "ждет переговоров о справедливом и прочном мире".

ЗеленскийПапа Римский
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