Прем’єр Словаччини Фіцо готовий підтримати референдум щодо скасування санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримав би референдум про скасування санкцій проти Росії, якщо б такий був організований.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на словацький телеканал STVR

Деталі: Фіцо порівняв санкції проти Росії з "чумою", додавши, що вони не мають жодного впливу на Москву і лише шкодять європейській економіці.

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На уточнювальне питання ведучого, чи підтримав би словацький премʼєр референдум щодо скасування санкцій проти РФ, він сказав, що для такого рішення йому не потрібен референдум.

Пряма мова Фіцо: "Якщо такий референдум буде, я спокійно його підтримаю. Я говорю за себе, але я його підтримаю".

Деталі: Також Фіцо розкритикував обговорення санкцій проти РФ у момент, коли, на його думку, "нарешті з'являються перші ознаки переговорів" між Києвом і Москвою.

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Пряма мова: "Як ми можемо в час, коли ведуться переговори про мир, готувати масивний пакет санкцій проти Російської Федерації? Це тільки підтверджує, що ті розмови, які я чую на Заході, абсолютно нещирі".

Деталі: На початку травня президент Словаччини Петер Пеллегріні отримав петицію від ультраправої партії "Рух словацького відродження" (SHO) щодо референдуму про скасування санкцій проти РФ.

Пеллегріні тоді сказав, що після оцінки петиції – яка набрала 400 тисяч підписів – вирішить, чи оголошувати референдум.

Рішення має бути ухвалене протягом 30 днів після отримання петиції. Аби результати референдуму були чинними, в ньому мають узяти участь не менш як 50% виборців Словаччини, а результат має бути схвалений абсолютною більшістю тих, хто голосує.

Передісторія: