Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Словаччини Фіцо готовий підтримати референдум щодо скасування санкцій проти РФ

Українська правдаНеділя, 18 травня 2025, 15:05
Прем’єр Словаччини Фіцо готовий підтримати референдум щодо скасування санкцій проти РФ
Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримав би референдум про скасування санкцій проти Росії, якщо б такий був організований.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на словацький телеканал STVR

Деталі: Фіцо порівняв санкції проти Росії з "чумою", додавши, що вони не мають жодного впливу на Москву і лише шкодять європейській економіці.

Реклама:

На уточнювальне питання ведучого, чи підтримав би словацький премʼєр референдум щодо скасування санкцій проти РФ, він сказав, що для такого рішення йому не потрібен референдум.

Пряма мова Фіцо: "Якщо такий референдум буде, я спокійно його підтримаю. Я говорю за себе, але я його підтримаю".

Деталі: Також Фіцо розкритикував обговорення санкцій проти РФ у момент, коли, на його думку, "нарешті з'являються перші ознаки переговорів" між Києвом і Москвою.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Як ми можемо в час, коли ведуться переговори про мир, готувати масивний пакет санкцій проти Російської Федерації? Це тільки підтверджує, що ті розмови, які я чую на Заході, абсолютно нещирі". 

Деталі: На початку травня президент Словаччини Петер Пеллегріні отримав петицію від ультраправої партії "Рух словацького відродження" (SHO) щодо референдуму про скасування санкцій проти РФ.

Пеллегріні тоді сказав, що після оцінки петиції – яка набрала 400 тисяч підписів – вирішить, чи оголошувати референдум.

Рішення має бути ухвалене протягом 30 днів після отримання петиції. Аби результати референдуму були чинними, в ньому мають узяти участь не менш як 50% виборців Словаччини, а результат має бути схвалений абсолютною більшістю тих, хто голосує.

Передісторія:

СловаччинаФіцоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський провів зустріч із Венсом у Ватикані
відеоРосіяни брали у Стамбул папери з 2022 року та погрожували значно розширити вимоги – джерела
фотоЗеленський і Венс обмінялися рукостисканням у Ватикані
Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол
фотоВ боях за Україну загинув латвієць
Зеленський з дружиною прибули на інтронізацію Папи Римського
Усі новини...
Словаччина
Вучич заявив, що мав "братерську зустріч" з Фіцо у Москві
Літак з Фіцо приземлився в Москві
Фіцо звинуватив Естонію в "серйозній спробі" зірвати його візит до Москви
Останні новини
16:24
Данія оголосила пакет довгострокової військової підтримки України на $628 млн
16:14
оновленоЗеленський провів зустріч із Венсом у Ватикані
16:11
Драматична знахідка в Помпеях: археологи з'ясували, як помпейці рятувалися від виверження Везувію
16:07
ФотоВранці РФ скинула авіаційну бомбу на Купʼянськ: постраждали дві жінки і чоловік
15:49
Прокуратура програла суд, намагаючись відібрати гроші за затяжний ремонт авто для ЗСУ
15:38
Українка Оляновська перемогла на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби
15:30
Тренер Папи Римського розповів про роботу з майбутнім понтифіком і його "виняткову" фізичну форму
15:29
ГУР: Росія вночі хоче запустити міжконтинентальну ракету, щоб залякати Україну й НАТО
15:21
відеоРосіяни брали у Стамбул папери з 2022 року та погрожували значно розширити вимоги – джерела
15:05
Прем’єр Словаччини Фіцо готовий підтримати референдум щодо скасування санкцій проти РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: