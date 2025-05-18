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Премьер Словакии Фицо готов поддержать референдум об отмене санкций против РФ

Украинская правдаВоскресенье, 18 мая 2025, 15:05
Премьер Словакии Фицо готов поддержать референдум об отмене санкций против РФ
Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержал бы референдум об отмене санкций против России, если бы такой был организован.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на словацкий телеканал STVR

Детали: Фицо сравнил санкции против России с "чумой", добавив, что они не имеют никакого влияния на Москву и лишь вредят европейской экономике.

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На уточняющий вопрос ведущего, поддержал бы он референдум об отмене санкций против РФ, премьер отметил, что ему для этого решения референдум не нужен.

Прямая речь Фицо: "Если такой референдум будет, я спокойно его поддержу. Я говорю за себя, но я его поддержу."

Детали: Также Фицо раскритиковал обсуждение новых санкций против РФ в момент, когда, по его мнению, "наконец появляются первые признаки переговоров" между Киевом и Москвой.

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Прямая речь Фицо: "Как мы можем в момент, когда ведутся мирные переговоры, готовить массовый пакет санкций против Российской Федерации? Это лишь подтверждает, что те разговоры, которые я слышу на Западе, абсолютно неискренни."

Детали: В начале мая президент Словакии Петер Пеллегрини получил петицию от ультраправой партии "Движение словацкого возрождения" (SHO) с призывом провести референдум об отмене санкций против РФ.

Пеллегрини заявил, что после оценки петиции — которая собрала 400 тысяч подписей — он примет решение о возможном объявлении референдума.

Решение должно быть принято в течение 30 дней с момента получения документа. Чтобы результаты референдума имели юридическую силу, в нем должны принять участие не менее 50% избирателей Словакии, а итоги должны быть поддержаны абсолютным большинством проголосовавших.

Предыстория:

СловакияФицоРосcия
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