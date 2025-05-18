Росіяни брали у Стамбул папери з 2022 року та погрожували значно розширити вимоги – джерела

Російська делегація на переговорах з Україною у Стамбулі мали папери з попередніх перемовин у 2022 році, але погрожувала збільшити кількість додатків у 5 разів.

Джерело: співрозмовники УП, знайомі з ходом переговорів

Деталі: Джерела розповіли "Українській правді", що на початку виступав міністр закордонних прав Туреччини Хакан Фідан, сказавши, що на цих переговорах "закладається фундамент для зустрічі лідерів у майбутньому".

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Пряма мова джерела: "Росіяни дозволили собі образити турецьку сторону, сказавши, що вони можуть залишитися на переговорах, якщо хочуть. Як гості - говорити так вони не мали права.

Виступав здебільшого Мединський, говорив довго і зухвало, перебивався на маніпулятивні історичні екскурси. Мединський мав із собою папери переговорів з 2022 року. Він застосував прийом тиску, що, мовляв, "бачите, тут 17 сторінок разом з додатками, а ситуація за останні роки так змінилася, що вже може бути 85 сторінок". Такий шантаж не справив ні на кого враження".

Деталі: Співрозмовники УП підтверджують інформацію іноземних ЗМІ, що на зустрічі Росія заявляла, що "може воювати безкінечно" та "Україні треба вийти з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей".

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В один з моментів російська делегація підняла тему по нейтральному статусу України. Вони говорили, що Кремлю важливо не допустити жодних іноземних контингентів на території України.

Пряма мова: "В якості "аргументів" Мединський почав розповідати, що у них нібито на руках є стратегічні документи НАТО, згідно з якими Альянс може розпочати напад на територію РФ у 2030 році. У відповідь українська делегація апелювала, що нашій стороні так само відомі стратегічні задуми Кремля про підготовку нападу на країни НАТО в майбутньому за декілька років.

Після цієї відповіді, росіяни занервувалися і самі почали переводити розмову в інше русло".

Що передувало: