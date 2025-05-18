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Россияне в Стамбул брали бумаги с 2022 года и угрожали значительно расширить требования – источники

Роман Кравец, Роман ПетренкоВоскресенье, 18 мая 2025, 15:21
Россияне в Стамбул брали бумаги с 2022 года и угрожали значительно расширить требования – источники
фото: Getty Images

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле имела бумаги с предыдущих переговоров в 2022 году, но угрожала увеличить количество приложений в 5 раз.

Источник: собеседники УП, знакомые с ходом переговоров

Детали: Источники рассказали "Украинской правде", что в начале выступал министр иностранных прав Турции Хакан Фидан, сказав, что на этих переговорах "закладывается фундамент для встречи лидеров в будущем".

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Прямая речь источника: "Россияне позволили себе оскорбить турецкую сторону, сказав, что они могут остаться на переговорах, если хотят. Как гости - говорить так они не имели права.

Выступал в основном Мединский, говорил долго и вызывающе, перебивался на манипулятивные исторические экскурсы. Мединский имел с собой бумаги переговоров с 2022 года. Он применил прием давления, что, мол, "видите, здесь 17 страниц вместе с приложениями, а ситуация за последние годы так изменилась, что уже может быть 85 страниц". Такой шантаж не произвел ни на кого впечатления".

Смотрите больше деталей в программе УП-2

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Детали: Собеседники УП подтверждают информацию иностранных СМИ, что на встрече Россия заявляла, что "может воевать бесконечно" и "Украине надо выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей".

В один из моментов российская делегация подняла тему по нейтральному статусу Украины. Они говорили, что Кремлю важно не допустить никаких иностранных контингентов на территории Украины.

Прямая речь: "В качестве "аргументов" Мединский начал рассказывать, что у них якобы на руках есть стратегические документы НАТО, согласно которым Альянс может начать нападение на территорию РФ в 2030 году. В ответ украинская делегация апеллировала, что нашей стороне так же известны стратегические замыслы Кремля о подготовке нападения на страны НАТО в будущем через несколько лет.

После этого ответа, россияне занервничали и сами начали переводить разговор в другое русло".

Что предшествовало: 

  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.
  • Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал журналистам в Стамбуле, что на переговорах "российская делегация выразила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми". Он, однако, отказался говорить, какие именно.

переговорыроссийско-украинская войнавойна
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