Россияне в Стамбул брали бумаги с 2022 года и угрожали значительно расширить требования – источники

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле имела бумаги с предыдущих переговоров в 2022 году, но угрожала увеличить количество приложений в 5 раз.

Источник: собеседники УП, знакомые с ходом переговоров

Детали: Источники рассказали "Украинской правде", что в начале выступал министр иностранных прав Турции Хакан Фидан, сказав, что на этих переговорах "закладывается фундамент для встречи лидеров в будущем".

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Прямая речь источника: "Россияне позволили себе оскорбить турецкую сторону, сказав, что они могут остаться на переговорах, если хотят. Как гости - говорить так они не имели права.

Выступал в основном Мединский, говорил долго и вызывающе, перебивался на манипулятивные исторические экскурсы. Мединский имел с собой бумаги переговоров с 2022 года. Он применил прием давления, что, мол, "видите, здесь 17 страниц вместе с приложениями, а ситуация за последние годы так изменилась, что уже может быть 85 страниц". Такой шантаж не произвел ни на кого впечатления".

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Детали: Собеседники УП подтверждают информацию иностранных СМИ, что на встрече Россия заявляла, что "может воевать бесконечно" и "Украине надо выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей".

В один из моментов российская делегация подняла тему по нейтральному статусу Украины. Они говорили, что Кремлю важно не допустить никаких иностранных контингентов на территории Украины.

Прямая речь: "В качестве "аргументов" Мединский начал рассказывать, что у них якобы на руках есть стратегические документы НАТО, согласно которым Альянс может начать нападение на территорию РФ в 2030 году. В ответ украинская делегация апеллировала, что нашей стороне так же известны стратегические замыслы Кремля о подготовке нападения на страны НАТО в будущем через несколько лет.

После этого ответа, россияне занервничали и сами начали переводить разговор в другое русло".

Что предшествовало: