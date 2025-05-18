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Зеленський провів зустріч із Венсом у Ватикані

Катерина Тищенко, Олег ПавлюкНеділя, 18 травня 2025, 16:14
Зеленський провів зустріч із Венсом у Ватикані
Зеленський і Венс у Ватикані 18 травня, фото picture alliance via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у неділю після інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV у Ватикані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на делегацію Зеленського

Деталі: На зустрічі Зеленського і Венса був також присутній державний секретар США Марко Рубіо.

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Перед тим Зеленський і Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського.

Що передувало: Президент України і віцепрезидент США востаннє зустрічалися в Білому домі 28 лютого, коли між ними спалахнула суперечка щодо війни РФ проти України.

Крім того, Зеленський минулого місяця зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані на похоронах Папи Франциска.

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Білий дім назвав цю коротку зустріч "дуже продуктивною", а Зеленський казав, що у неї є потенціал стати історичною.

ЗеленськийСШАВатикан
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