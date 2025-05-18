Зеленський провів зустріч із Венсом у Ватикані
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у неділю після інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV у Ватикані.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на делегацію Зеленського
Деталі: На зустрічі Зеленського і Венса був також присутній державний секретар США Марко Рубіо.
Перед тим Зеленський і Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського.
Що передувало: Президент України і віцепрезидент США востаннє зустрічалися в Білому домі 28 лютого, коли між ними спалахнула суперечка щодо війни РФ проти України.
Крім того, Зеленський минулого місяця зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані на похоронах Папи Франциска.
Білий дім назвав цю коротку зустріч "дуже продуктивною", а Зеленський казав, що у неї є потенціал стати історичною.