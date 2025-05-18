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Зеленский провел встречу с Вэнсом в Ватикане

Катерина Тищенко, Олег ПавлюкВоскресенье, 18 мая 2025, 16:14
Зеленский провел встречу с Вэнсом в Ватикане
Зеленский и Вэнс в Ватикане 18 мая, фото picture alliance via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в воскресенье после инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на делегацию Зеленского

Детали: На встрече Зеленского и Вэнса также присутствовал государственный секретарь США Марко Рубио.

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Перед этим Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского.

Что предшествовало: Президент Украины и вице-президент США последний раз встречались в Белом доме 28 февраля, когда между ними разгорелся спор по поводу войны РФ против Украины.

Кроме того, Зеленский в прошлом месяце встречался с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане на похоронах Папы Франциска.

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Белый дом назвал эту короткую встречу "очень продуктивной", а Зеленский сказал, что у нее есть потенциал стать исторической.

ЗеленскийСШАВатикан
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