Зеленский провел встречу с Вэнсом в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в воскресенье после инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV в Ватикане.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на делегацию Зеленского
Детали: На встрече Зеленского и Вэнса также присутствовал государственный секретарь США Марко Рубио.
Перед этим Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского.
Что предшествовало: Президент Украины и вице-президент США последний раз встречались в Белом доме 28 февраля, когда между ними разгорелся спор по поводу войны РФ против Украины.
Кроме того, Зеленский в прошлом месяце встречался с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане на похоронах Папы Франциска.
Белый дом назвал эту короткую встречу "очень продуктивной", а Зеленский сказал, что у нее есть потенциал стать исторической.