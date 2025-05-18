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Зеленський під час зустрічі з новим Папою висловив готовність до переговорів за посередництва Ватикану

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 18 травня 2025, 17:07
Зеленський під час зустрічі з новим Папою висловив готовність до переговорів за посередництва Ватикану
Зеленський і Папа Лев XIV, фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Левом XIV у неділю подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією й висловив готовність до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. 

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Президент України і перша леді Олена Зеленська зустрілись із Папою Римським Левом XIV після завершення його інавгураційної меси у Ватикані.

Зеленський зазначив, що "авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль" у завершенні війни Росії проти України.

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Пряма мова: "Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів".

ЗеленськийПапа РимськийпереговориВатикан
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