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Зеленский во время встречи с новым Папой выразил готовность к переговорам с РФ в Ватикане

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 мая 2025, 17:07
Зеленский во время встречи с новым Папой выразил готовность к переговорам с РФ в Ватикане
Зеленский и Папа Лев XIV, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Львом XIV в воскресенье поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией и выразил готовность к диалогу в любом формате ради реальных результатов.

Источник: Зеленский в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Президент Украины и первая леди Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV после завершения его инаугурационной мессы в Ватикане.

Зеленский отметил, что "авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль" в завершении войны России против Украины.

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Прямая речь: "Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов".

ЗеленскийПапа РимскийпереговорыВатикан
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