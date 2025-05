Зеленский во время встречи с новым Папой выразил готовность к переговорам с РФ в Ватикане

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Львом XIV в воскресенье поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией и выразил готовность к диалогу в любом формате ради реальных результатов.

Источник: Зеленский в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

After the inauguration Mass, we had a meeting with Pope Leo XIV @Pontifex. We are grateful to His Holiness for the audience.



For millions of people around the world, the Pontiff is a symbol of hope for peace. The authority and voice of the Holy See can play an important role in… pic.twitter.com/6pFGJfcrae

