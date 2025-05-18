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У Харківському ТЦК розповіли свою версію смерті чоловіка на території установи

Українська правдаНеділя, 18 травня 2025, 17:14
У Харківському ТЦК розповіли свою версію смерті чоловіка на території установи
Харківський ОТЦК та СП/Facebook

У Харківському ТЦК прокоментували повідомлення, які поширюються в мережі, щодо смерті цивільного чоловіка на території установи.

Джерело: Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Дослівно: "Мережею розповсюджується повідомлення про нібито вбивство військовослужбовцями ТЦК та СП цивільного громадянина у Харкові".

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Деталі: За інформацією, інцидент стався 12 травня. Під час заходів з оповіщення, військовослужбовці ТЦК спільно з поліцією зупинили чоловіка без документів.

Він відмовився йти до відділку поліції, але добровільно погодився поїхати до ТЦК. У заяві наголошується, що перебування чоловіка було добровільним, а насильства до нього не застосовували.

Дослівно: "Жодних протиправних дій щодо громадянина  вчинено не було.

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Ввечері 12 травня чоловіка без ознак життя виявили на території ТЦК та СП".

Деталі: За попередніми даними, причиною загибелі стало падіння з вікна третього поверху.

На місце події викликали правоохоронців, які проводять слідчі дії. Командування ТЦК наголосило на повній відкритості до співпраці зі слідством.

Що цьому передувало: 

ХарківТЦКмобілізація
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