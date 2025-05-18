У Харківському ТЦК розповіли свою версію смерті чоловіка на території установи
У Харківському ТЦК прокоментували повідомлення, які поширюються в мережі, щодо смерті цивільного чоловіка на території установи.
Джерело: Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
Дослівно: "Мережею розповсюджується повідомлення про нібито вбивство військовослужбовцями ТЦК та СП цивільного громадянина у Харкові".
Деталі: За інформацією, інцидент стався 12 травня. Під час заходів з оповіщення, військовослужбовці ТЦК спільно з поліцією зупинили чоловіка без документів.
Він відмовився йти до відділку поліції, але добровільно погодився поїхати до ТЦК. У заяві наголошується, що перебування чоловіка було добровільним, а насильства до нього не застосовували.
Дослівно: "Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було.
Ввечері 12 травня чоловіка без ознак життя виявили на території ТЦК та СП".
Деталі: За попередніми даними, причиною загибелі стало падіння з вікна третього поверху.
На місце події викликали правоохоронців, які проводять слідчі дії. Командування ТЦК наголосило на повній відкритості до співпраці зі слідством.
Що цьому передувало:
- За даними поліції, у Харкові 12 травня на території РТЦК та СП 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху.