В Харьковском ТЦК рассказали свою версию смерти мужчины на территории учреждения

В Харьковском ТЦК прокомментировали распространённые в сети сообщения о смерти гражданского мужчины на территории учреждения.

Источник: Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки

Дословно: "В сети распространяется сообщение о якобы убийстве военнослужащими ТЦК и СП гражданского лица в Харькове".

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Детали: По информации, инцидент произошел 12 мая. Во время оповестительных мероприятий военнослужащие ТЦК совместно с полицией остановили мужчину без документов.

Он отказался идти в отделение полиции, однако добровольно согласился поехать в ТЦК. В заявлении подчеркивается, что пребывание мужчины было добровольным, и никакого насилия к нему не применяли.

Дословно: "Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было. Вечером 12 мая мужчину без признаков жизни обнаружили на территории ТЦК и СП".

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Детали: По предварительным данным, причиной смерти стало падение из окна третьего этажа.

На место происшествия были вызваны правоохранители, которые проводят следственные действия. Руководство ТЦК подчеркнуло полную открытость к сотрудничеству со следствием.

Что этому предшествовало: