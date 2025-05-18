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Зеленський поговорив із прем'єром Австралії про переговори в Стамбулі й "коаліцію охочих"

Катерина ТищенкоНеділя, 18 травня 2025, 19:20
Зеленський поговорив із прем'єром Австралії про переговори в Стамбулі й коаліцію охочих
Зеленський і Албенізі, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у Римі провів зустріч із премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, під час якої йшлося про оборонну підтримку України, співпрацю в межах "коаліції охочих" та збільшення тиску на Росію.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський поінформував про перемовини в Стамбулі та наголосив на тому, що зараз Росія робить усе, щоб іще більше затягнути війну та вбивства. 

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Він також зазначив, що Україна координує свої зусилля з президентом США Дональдом Трампом і послідовно підтримує американські пропозиції.

Лідери обговорили, які саме санкції можуть примусити Росію припинити висувати умови для безумовного припинення вогню, а також координацію кроків із партнерами.

"Добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію. І ми дуже вдячні за санкції", – сказав президент. 

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Окремо йшлося про оборонну підтримку. Премʼєр Австралії повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума наданої допомоги становить 1,5 млрд дол.

"Російська незаконна агресія має бути зупинена, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Звісно, ми також закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє", – наголосив Албенізі.

Президент і прем’єр-міністр також обговорили можливу участь Австралії в "коаліції охочих" і гарантуванні безпеки для України після досягнення справедливого й тривалого миру.

ЗеленськийАвстраліяпереговори
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