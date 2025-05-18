Зеленский поговорил с премьером Австралии о переговорах в Стамбуле и "коалиции желающих"

Президент Владимир Зеленский в Риме провел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи, во время которой речь шла об оборонной поддержке Украины, сотрудничестве в рамках "коалиции желающих" и увеличении давления на Россию.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский проинформировал о переговорах в Стамбуле и отметил, что сейчас Россия делает все, чтобы еще больше затянуть войну и убийства.

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Он также отметил, что Украина координирует свои усилия с президентом США Дональдом Трампом и последовательно поддерживает американские предложения.

Лидеры обсудили, какие именно санкции могут заставить Россию прекратить выдвигать условия для безусловного прекращения огня, а также координацию шагов с партнерами.

"Хорошо, что мы имеем союзников с разных континентов. Вместе мы действительно можем приблизить нынешнюю ситуацию к миру, оказывая давление на Россию. И мы очень благодарны за санкции", – сказал президент.

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Отдельно речь шла об оборонной поддержке. Премьер Австралии сообщил, что танки Abrams уже направляются в Украину, а общая сумма предоставленной помощи составляет 1,5 млрд долл.

"Российская незаконная агрессия должна быть остановлена, и мы четко и однозначно стоим на стороне Украины. Конечно, мы также призываем к миру и настаиваем, что именно Украина должна определять свое будущее", – подчеркнул Албенизи.

Президент и премьер-министр также обсудили возможное участие Австралии в "коалиции желающих" и обеспечении безопасности для Украины после достижения справедливого и прочного мира.