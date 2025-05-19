Зеленський уже привітав прозахідного Дана з перемогою на виборах в Румунії: підрахували 99,5% голосів
Після опрацювання понад 99,5% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів прозахідний кандидат Нікушор Дан зберігає відрив від проросійського Джордже Сіміона.
Джерело: дані румунського Центрвиборчкому, президент Володимир Зеленський в Х
Деталі: За посаду президента змагаються ультраправий проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон, якому Україна та Молдова заборонили в'їзд через загрозу нацбезпеці, та проєвропейський позапартійний мер Бухареста Нікушор Дан.
За наявними даними, Нікушор Дан отримує перевагу – зараз у нього 53,92% голосів. Джордже Сіміон наразі має 46,08%.
Таким чином, мер Бухареста однозначний переможець виборчих перегонів.
Mulțumesc!
Ne vedem în câteva minute la Cișmigiu! pic.twitter.com/uxwfTzYPmN— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 18, 2025РЕКЛАМА:
Президент України Володимир Зеленський уже привітав Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії.
Пряма мова Зеленського: "Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу.
Ми завжди з великою повагою будемо ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії.
Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера...
Розраховую на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми державами задля їхньої стабільності, безпеки й добробуту".
Нагадаємо:
- Сіміон оголосив себе переможцем виборів президента Румунії і не планує визнавати поразку.
- Раніше повідомлялося, що екзит-пол прогнозує поразку проросійського Сіміона, але все вирішать голоси діаспори.
Про можливі наслідки виборів читайте у статті "Чого чекати від "проросійської" Румунії: що сталося із сусідами та що змінить перемога Сіміона".