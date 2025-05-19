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Зеленський уже привітав прозахідного Дана з перемогою на виборах в Румунії: підрахували 99,5% голосів

Альона Мазуренко Понеділок, 19 травня 2025, 00:59
Зеленський уже привітав прозахідного Дана з перемогою на виборах в Румунії: підрахували 99,5% голосів
Нікушор Дан, фото: Facebook Дана

Після опрацювання понад 99,5% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів прозахідний кандидат Нікушор Дан зберігає відрив від проросійського Джордже Сіміона.

Джерело: дані румунського Центрвиборчкому, президент Володимир Зеленський в Х

Деталі: За посаду президента змагаються ультраправий проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон, якому Україна та Молдова заборонили в'їзд через загрозу нацбезпеці, та проєвропейський позапартійний мер Бухареста Нікушор Дан.

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За наявними даними, Нікушор Дан отримує перевагу – зараз у нього 53,92% голосів. Джордже Сіміон наразі має 46,08%.

Таким чином, мер Бухареста однозначний переможець виборчих перегонів.

Президент України Володимир Зеленський уже привітав Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії.

Пряма мова Зеленського: "Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу.

Ми завжди з великою повагою будемо ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії.

Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера...

Розраховую на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми державами задля їхньої стабільності, безпеки й добробуту".

Нагадаємо:

Про можливі наслідки виборів читайте у статті "Чого чекати від "проросійської" Румунії: що сталося із сусідами та що змінить перемога Сіміона".

РумуніявибориЗеленськийУкраїна
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